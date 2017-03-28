Посол США в ООН: нападки на Израиль остались в прошлом

Посол США в ООН Ники Хейли выступила на конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC), проходящей в Вашингтоне.

"Остались в прошлом дни, когда мы выступали с нападками на Израиль", – заявила американский дипломат. Хейли коснулась также резолюции Совета безопасности ООН 2234, осуждающей Израиль за строительство в поселениях и в Иерусалиме. "В коридорах ООН со мной боятся говорить на эту тему, потому что они знают, что есть новый шериф в городе. Да, это случилось, антиизраильская резолюция была утверждена, и США не наложили вето. Целая страна почувствовала себя так, словно получила удар кулаком под дых, но более подобного не случится", – сказала Хейли.

Посол США сказала также, что атомная сделка с Ираном вызывает беспокойство у нынешней администрации. "Я вижу, как счастливы в Совете безопасности ООН в связи с этой сделкой, и мне неясны причины их радости, поскольку договор приносит большую пользу Ирану и России, – сказала Хейли. – Президент Трамп тщательно и придирчиво следит за тем, чтобы Иран выполнял все взятые на себя обязательства".

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением перед делегатами конференции. "Администрация Дональда Трампа демонстрирует не словами, а своей политикой верность своим обязательствам перед Израилем. Это выражается в твердой позиции, занятой в ООН послом Хейли в защиту справедливости, Израиля и истины; это находит свое отражение в представленном президентом Трампом бюджете военной помощи Израилю, оставшимся неизменным даже при бюджетных сокращениях, за что мы премного благодарны. Мы, в Израиле, благодарны за щедрую поддержку администрации, Конгресса и американского народа. Мы, как и вы, знаем, что эта поддержка – это инвестиции в нашу общую безопасность и наше общее будущее, ведь мы боремся с теми же врагами и защищаем те же ценности… Израиль намерен сотрудничать с президентом Трампом над продвижением мира с палестинцами и со всеми нашими соседями. Я полагаю, что общие для Израиля и многих наших арабских соседей опасности открывают редкую возможность наводить мосты ради лучшего будущего, ради процветания, безопасности и мира", – цитирует Биньямина Нетаниягу его пресс-служба.

26 марта на конференции AIPAC выступал вице-президент США Майкл Пенс. В своей речи он заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, понимая, что это вызовет негодование в арабском мире. "После десятилетий болтовни об этом, новая администрация Белого дома всерьез рассматривает возможность переноса посольства в Иерусалим", – заявил он.