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В мире

В Берлине вынесен приговор иранскому шпиону, готовившему покушения на израильтян

время публикации: 28 марта 2017 г., 21:53 | последнее обновление: 28 марта 2017 г., 22:32 блог версия для печати фото
В Берлине вынесен приговор иранскому шпиону, готовившему покушения на израильтян
В Берлине вынесен приговор иранскому шпиону, готовившему покушения на израильтян
В Берлине вынесен приговор иранскому шпиону, готовившему покушения на израильтян

Суд Берлина вынес приговор студенту из Пакистана по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и в шпионаже за евреями. По информации пакистанского сайта Newsweek, 31-летний Мустафа Хайдар Сайед-Накфи приговорен к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Согласно материалам следствия, обвиняемый приехал в Европу в 2012 году по студенческой визе, намереваясь получить диплом инженера в Университете Бремена. Шпионаж велся по заданию спецподразделения "Эль-Кудс", входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции.

Агент "Мустафа" вел наблюдение за главой франко-израильской торговой палаты профессором Давидом Руахом и преподавателем Высшей школы коммерции в Париже. Оба мужчины, по данным израильских СМИ, имеют израильское гражданство.

Во время допросов Мустафа Хайдар Сайед-Накфи признал, что в период с июля 2015 по июль 2016 года он вел наблюдение за двумя мужчинами по заданию иранских спецслужб. Заказчика интересовала информация о предполагаемых жертвах, их друзьях, членах семьи, коллегах, а также о маршрутах их передвижения. За время, что велось наблюдением, обвиняемый сделал не менее 900 фотографий и снял десятки видефайлов. Материалы передавались куратору, известному под кличкой "Махмуд".

В материалах следствия говорится, что за свою работу обвиняемый получил от КСИР около 2.050 евро.

Спецслужбы Германии предполагают, пишет Newsweek, что таким образом Иран готовился в случае обострения отношений с США и Израилем нанести "ассиметричный удар" по целям в Европе.



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// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2017 г.
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