В Москве проходят переговоры президентов России и Ирана

Во вторник, 28 марта, в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани. Перед началом переговоров Путин заявил: Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия, сотрудничества, мы уже более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения".

В переговорах принимают участие министры иностранных дел и обороны обеих стран.

Российский президент назвал Иран "добрым соседом и надежным, стабильным партнером". По оценке Путина, Москва и Тегеран "работают весьма эффективно практически по всем направлениям". "Это и международная деятельность, и решение крупных и очень острых международных проблем, работаем в сфере экономики", – перечислил он. Президент РФ отметил, что "в последнее время, в последние годы по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов". Для примера он привел увеличившийся в 2016 году двусторонний товарооборот, который вырос на 70%. "Это в современных сложных экономических условиях – уникальное явление", – приводит слова Путина агентство ТАСС.

В свою очередь, президент Ирана Роухани сказал: "За последние 3,5 года шаг за шагом отношения между двумя странами развивались позитивно. Это не первая наша встреча, и когда я смотрю назад, на то, какие у нас были достижения после каждой из наших встреч, я вижу, что у нас были значительные успехи. Наши отношения вступили в новый этап, и на этом новом этапе мы можем говорить о новом качестве наших отношений. Надеюсь, что в ходе этого визита будут предприняты новые шаги для продвижения нашего сотрудничества. Мы накопили хороший опыт в борьбе с терроризмом, с международным терроризмом, в борьбе с наркоугрозой. Наша конечная цель – укрепление мира и стабильности в регионе. И развитие наших отношений не направлено против третьих стран" (цитируется по сообщению пресс-службы Кремля).

Напомним, что во время недавнего визита в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на переговорах с Путиным выражал особую обеспокоенность по поводу действий иранских военных и ливанской шиитской "Хизбаллы" в Сирии, особенно на юге этой страны, в районах, расположенных в непосредственной близости от израильской границы.

Ранее Роухани, прибывший в Москву 27 марта, встретился в подмосковных Горках с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. "Я надеюсь, что этот визит станет поворотной точкой в отношениях между нашими странами", – заявил иранский лидер, приветствуя российского премьера.

Переговоры касаются широкого круга вопросов экономической сферы. Подписание соответствующих соглашений повысит шансы Роухани на переизбрание. Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.

Как сообщает агентство РИА Новости, по итогам визита ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в атомной сфере. Согласно источнику в МИД РФ, оно затронет исключительно гражданскую энергетику. Оно коснется работ по сооружению второго и третьего энергоблоков Бушерской АЭС, а также других аспектов сотрудничества, таких как транспортировка ядерных материалов и координация совместной деятельности.

В ходе визита обсуждаются и оборонные вопросы, а также ситуация в Сирии. Россия и Иран – ключевые союзники сирийского режима, но их интересы нередко пересекаются.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в случае необходимости Россия сможет использовать иранские военные базы для атак против противников сирийского режима.

По словам министра, сопровождающего главу государства, каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. Напомним, что несколько месяцев назад Иран отказал России в использовании баз после того, как этот факт стал известен СМИ.

В день прибытия Роухани в Москву российская газета "Коммерсант" опубликовала комментарий политического обозревателя Дмитрия Дризе под заголовком "Иран – не очень надежный партнер". "По информации Кремля, основной темой обсуждения станут экономические вопросы. Однако мировая пресса утверждает, что главная интрига визита – это вопрос противостояния Ирана и Израиля", – отмечалось в анонсе публикации. Дмитрий Дризе считает, что российские власти находятся в затруднительном положении, ведь им необходимо сохранить хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном. "Самой острой темой остаются события 16 марта, когда впервые за шесть лет гражданской войны сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам, которые вторглись на территорию страны. И также впервые за очень долгое время Израиль был вынужден сбивать сирийскую ракету", – писал Дризе. Автор публикации приводил оценку иностранных СМИ, согласно которой Тегеран умышленно сменил точку для передачи оружия "Хизбалле" в центральный район Сирии, недалеко от Пальмиры, в надежде на то, что израильские ВВС не решатся бомбить район в непосредственной близости от расположений российской группировки. "У Ирана есть и другие интересы, кроме помощи Москве бороться с международным терроризмом. Тегеран, в частности, не отказался от идеи уничтожить Израиль и продолжает работать над ее воплощением в жизнь. Все это может спровоцировать новый очень серьезный конфликт на Ближнем Востоке", – говорилось в публикации "Коммерсанта". Дмитрий Дризе считает, что Кремль оказался в тупике, когда не может однозначно поддержать ни Израиль, ни Иран, и не видит политического решения в сложившейся ситуации, а потому Москве "придется довольствоваться экономической выгодой".





