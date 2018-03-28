В России траур по жертвам пожара в Кемерове. Публикуются противоречивые версии

В среду, 28 марта, в России объявлен траур по погибшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В Кузбассе траур объявлен с 27 по 29 марта.

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека. Согласно публикуемым спискам, более 40 из них были детьми. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных – трое детей.

Сообщения о сотнях погибших опровергнуты. Согласно заявлению Следственного комитета РФ, слухи такого рода распространял украинский пранкер Евгений Вольнов. Однако в социальных сетях и в эфире российских телеканалов звучали заявления многих кемеровчан, говоривших о сотнях жертв пожара.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Крайне противоречивы версии обстоятельств трагедии.

Сигнализация

Глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерове сообщил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта, а охранник, когда начался пожар, даже не нажал на кнопку оповещения на посту, пишет РИА Новости.

По словам отца охранника, задержанного ранее по подозрению в отключении пожарной сигнализации, тревожная система была выключена еще 18 марта, потому что она все время ложно срабатывала, его сын пожаловался начальству, и тогда кто-то ее отключил. Он подчеркивает, что его сын этого сделать сам не мог, поскольку не знал, как отключается сигнализация.

В то же время задержанная генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" и 100%-ный владелец компании, которая сдавала арендованные в сгоревшем торговом центре площади в субаренду, Надежда Судденок настаивает на версии поджога и злонамеренном отключении пожарной сигнализации, пишет NEWSru.com. Свою вину она не признает.

"Поджог"

В суде Судденок возложила вину на "группу подростков нерусской внешности", которые 25 марта были замечены, по ее словам, на четвертом этаже ТРЦ. "Сотрудник, инструктор детского аттракциона, услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты", – цитирует ТАСС показания Судденок.

Директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в свою очередь, рассказал журналистам о том, что кто-то отключил систему непосредственно перед пожаром. "В 15:55 пожарная сигнализация была отключена вручную – примерно за 15 минут до пожара. Кто и зачем это сделал, я не знаю", – отметил он и подчеркнул, что последняя проверка пожарной системы в ТРЦ проходила 20 марта 2018 года (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, после этого никаких заявок о неполадках пожарной системы от сотрудников "Зимней вишни" не поступало.

Двери

Гендиректор ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок утверждает также, что двери в кинотеатре не запирали. "Мне поставили это в вину, но я еще раз говорю всем: никогда двери в наши кинотеатры не закрывались. Наоборот, нам постоянно поступали жалобы от гостей, мол, заколебали ходить и хлопать дверями... То есть к другим гостям обращения... Но мы не вправе делать замечания гостям, они могут делать все что хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", – подчеркнула она (цитата по Life). По ее словам, во время дежурства на объекте она постоянно делала обходы, запускала гостей в кинозалы, раздавала 3D-очки и потому может быть уверена в том, что никто из персонала не мог закрыть двери на ключ во время киносеанса.

Ранее родственники погибших рассказали, что жертв пожара могло быть значительно меньше и большинство детей можно было бы спасти, если бы двери в залах кинотеатров на четвертом этаже ТРЦ не были закрыты снаружи.

Примечательно, что о закрытых дверях в "Зимней вишне" ранее доложил президенту Путину председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты", – говорил он на совещании в Кемерове. "Почему?" – спросил Путин. "Мы сейчас выясняем, почему это сделано, – ответил глава СК. – Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел".





