Стрельба в штате Миссисипи: восемь погибших, преступник задержан

Не менее восьми человек, в числе которых помощник шерифа, погибли в результате перестрелки в американском городе Бог Читто, расположенном в графстве Линкольн, штат Миссисипи. По подозрению в совершении этого преступления задержан 35-летний Уилли Кори Годболт, который, как подозревает полиция, также взял в заложники 16-летнего подростка.

Об этом пишет в воскресенье, 28 мая, местное издание The Daily Leader со ссылкой на шерифа графства Стива Рашинга.

По словам шерифа, его помощник отреагировал на звонок жителя одного из домов на улице Ли Драйв, который потребовал эвакуировать подозреваемого из этого здания. Именно там были застрелены четыре человека. Место гибели других жертв – жилой дом на улице Купертаун Роуд. Имена погибших пресса к настоящему моменту не публикует.

Издание отмечает, что Уилли Годболт имеет богатое криминальное прошлое. В 2005 году он был признан виновным в вооруженном грабеже при отягчающих обстоятельствах. Он похитил кошелек и драгоценности, угрожая своей жертве пистолетом.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за нападение на офис шерифа графства Линкольн, хулиганство, вождение без прав и неуважение к суду.

В интервью изданию The Clarion-Ledger Годболт заявил: он совершил это преступление потому, что "любит свою жену, детей и город Бог Читто".

В связи с этими событиями губернатора штата Фил Брайант опубликовал заявление, в котором говорится: "Я прошу всех жителей Миссисипи присодиниться ко мне и моей жене Деборе и помолиться за тех, кто погиб в округе Линкольн. Каждый день мужчины и женщины, которые носят полицейскую форму, приносят жертвы, защищая своих подопечных и служа им. Слишком часто мы теряем лучших из них. Я благодарю правоохранительные органы за их напряженную работу и прошу Всевышнего даровать милосердие всем, кто пострадал в этой жестокой трагедии".

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