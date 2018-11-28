Трамп: отношения США с саудовцами важны для Израиля

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Washington Post заявил, что сохранение союзнических отношений с Саудовской Аравией необходимо для противостояния Ирану и поддержки Израиля.

Отвечая на вопрос Джоша Доуси о предстоящем обсуждении с сенаторами проблем взаимоотношений с Эр-Риядом на фоне расследования обстоятельств убийства в Турции саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги (Хашукджи), американский президент отметил, что не только власти Саудовской Аравии, но и власти Ирана зачастую действуют "грубо". В то же время, Трамп назвал саудовцев "важными союзниками". "Без них у Израиля было бы намного больше проблем. Нам нужен противовес Ирану", – сказал президент США.

Дональд Трамп признал, что хорошо знаком с саудовским наследным принцем Мухаммадом, которого обвиняют в "заказе" убийства Хашогги. При этом американский президент подчеркнул, что никогда не имел никаких "дел" с Мухаммадом. По словам Трампа, саудовцы не являются и важными инвесторами для американской экономики. "Просто я чувствую, что очень важно поддерживать эти отношения. Очень важно, чтобы Саудовская Аравия была союзником, если мы собираемся оставаться в этой части мира", – заявил Трамп, вновь упомянув о том, что "одной из причин является Израиль".

При этом президент отметил, что нефть играет всё меньшую роль, учитывая то, что США сейчас добывают нефти больше, чем когда-либо в прошлом.

В своем интервью The Washington Post Трамп не упоминал ни о "сделке века", ни о проблемах Палестинской автономии.

Неделю назад арабская газета "Аль-Кудс" со ссылкой на источники в Иерусалиме писала, что президент США по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу решил отложить публикацию своего глобального плана палестино-израильского урегулирования ("сделка века") по меньшей мере до февраля 2019 года. Согласно публикациям СМИ, план президента Трампа предусматривает всеобъемлющее урегулирование палестино-израильского конфликта, за которым последует полная нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами. Ключевую роль в том, чтобы убедить палестинское руководство принять американское предложение, должна была сыграть Саудовская Аравия. Однако глава ПНА Махмуд Аббас объявил бойкот США после того, как администрация признала Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщала в январе 2018 года ливанская газета "Ад-Дийяр", инициатива предусматривает передачу палестинцам 90% Западного берега. Столицей палестинского государства станут арабские районы Восточного Иерусалима. Палестинцы смогут не признавать Израиль еврейским государством, но им придется отказаться от права беженцев на возвращение.

Предполагалось, что план будет опубликован в марте 2018 года, но Белый дом продолжает откладывать публикацию этого документа и уточнять его содержание.