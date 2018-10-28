Опубликованы имена жертв нападения на синагогу в Питтсбурге

Власти штата Пенсильвания опубликовали имена жертв вооруженного нападения на синагогу "Эц а-хаим" в Питтсбурге. Были убиты восемь мужчин и три женщины.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

1. Дэниел Стейн (71)

2. Джойс Финберг (75)

3. Ричард Готтфрид (65)

4. Роуз Малингер (97)

5. Джерри Рабинович (66)

6. Сесиль Розенталь (59)

7. Дэвид Розенталь (54)

8. Бернайс Саймон (84)

9. Сильван Саймон (86)

10. Мелвин Вакс (88)

11. Ирвинг Янгер (69)



Массовое убийство в синагоге "Эц а-хаим" в Питтсбурге. Фоторепортаж

Ранения различной степени тяжести получили 17 человек. Некоторые из пострадавших в тяжелом или критическом состоянии. Среди тех, чье состояние оценивается как крайне тяжелое, 70-летний Дэниел Леджер.

Как сообщалось ранее, нападение совершил 46-летний неонацист Роберт Бауэрс, который ворвался в здание синагоги, где в это время шла молитва, с криком "Все евреи должны умереть!" и открыл огонь по людям. Расстреляв людей, находившихся на первом этаже здания и в подвале, злоумышленник поднялся на третий.

На место происшествия прибыли подразделения местной полиции и спецподразделения SWAT, однако полицейским не сразу удалось войти в здание, так как преступник открыл по ним огонь, вынуждая прятаться за машинами.

Во время перестрелки убийца был ранен. Его удалось задержать.

Вскоре после задержания Бауэрсу были предъявлены обвинения по 29 пунктам, сообщает министерство юстиции США. По законам штата Пенсильвания, ему грозит смертная казнь.

Синагога "Эц а-хаим" находится в районе Сквирел Хилл, где проживает большая еврейская община.

После поступления информации о стрельбе в Питтсбурге, полиция Нью-Йорка и других городов США усилила охрану синагог и других объектов, связанных с еврейской общиной.

Список нападений на евреев и еврейские объекты в США с 1977 года

Публикуем список наиболее известных вооруженных нападений на евреев и еврейские объекты в США за последние десятилетия.

Отметим, что данный список неполон. В нем перечислены лишь те инциденты, которые вызвали широкий резонанс.

27 октября 2018. Неонацист Роберт Бауэрс совершил вооруженное нападение в здании синагоги "Эц а-хаим" в Питтсбурге. Убиты 11 человек. Нападавший ранен и задержан.

13 апреля 2014. Неонацист Фрейзер Гленн Миллер-младший (по кличке "Кросс") совершил вооруженное нападение в Канзас-сити возле еврейского центра, где проходило прослушивание подростков для участия в шоу "Канзас-Сити суперстар". Жертвами нападения стали 14-летний Рит Гриффин Андервуд и его дедушка, 69-летний Уильям Льюис Корпорон, а также 53-летняя Терри ЛаМанно.

10 июня 2009. Неонацист Джеймс фон Брунн совершил вооруженное нападение в Музее Холокоста в Вашингтоне. Он убил 39-летнего Стивена Т. Джонса, охранника музея.

28 июля 2006. 32-летний Навид Хак, американец пакистанского происхождения, совершил вооруженное нападение в здании Еврейской федерации в Сиэтле. Он убил 59-летнюю Памелу Уочтер. Террорист заявил, что он мусульманин, а стрельба по людям в еврейском центре – его месть Израилю.

4 июля 2002. Теракт в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Хишам Мухаммад Али Хадайет, иммигрант из Египта, открыл огонь по людям около стойки израильской авиакомпании "Эль-Аль". Убиты сотрудница "Эль-Аль" Виктория Хен и пассажир Яаков Аминов, еще четверо ранены. Террорист застрелен.

10 августа 1999. Один из лидеров расистов Буфорд О. Ферроу совершил вооруженное нападение на еврейский общинный центр Лос-Анджелеса, ранив четырех детей и женщину. Позже он убил почтальона филиппинского происхождения. Осужден на пожизненное заключение.

1 марта 1994. Ливанский иммигрант Рашид Баз в районе Бруклинского моста в Нью-Йорке обстрелял фургон, в котором находились подростки-хасиды. Был убит Аарон Хальберстам, еще трое получили ранения. Осужден на пожизненное заключение.

5 ноября 1990. Палестинский араб, эмигрировавший в США из Египта Ас-Саид Нусар застрелил в Нью-Йорке еврейского лидера Меира Кахане. Был приговорен к 22 годам лишения свободы, позже его приговорили к пожизненному заключению за участие в подготовке теракта во Всемирном торговом центре, который был совершен в 1993 году.

8 октября 1977. В пригороде Сент-Луиса Джозеф Пол Франклин обстрелял из охотничьего ружья группу евреев, выходивших из синагоги. Был убит Джеральд Гордон, еще один человек получил ранения. Убийца казнен в 2013 году.

9-11 марта 1977. В Вашингтоне бандиты из мусульманской секты ханафи захватили более 100 заложников в штаб-квартире "Бнай Брит". Спустя 38 часов все заложники были освобождены. Участники этого нападения были осуждены за другие преступления.





