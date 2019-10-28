"Медиазона": гражданину Индии, летевшему через Москву, как и Наама Иссахар, предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

Журналисты сайта "Медиазона" обнаружили в московском СИЗО еще одного иностранного гражданина, который, как и израильтянка Наама Иссахар, не покидал транзитной зоны аэропорта Шереметьево и обвиняется в контрабанде наркотиков.

Речь идет о 21-летнем Аашише Бхадурье, сотруднике посольства Чехии в Дели. 18 июля он вылетел в Прагу с пересадкой в Москве рейсом "Аэрофлота" SU235 (этим же рейсом тремя месяцами ранее летела Наама Иссахар). До следующего рейса в Прагу у Аашиша было три часа, которые молодой человек провел у выходов на посадку.

Согласно материалам уголовного дела, которые находятся в распоряжении "Медиазоны", на багаж Аашиша среагировала в транзитной зоне терминала D служебная собака. В результате в рюкзаке юноши были найдены 0,5 грамма гашиша. Аашиша, который все это время не покидал транзитной зоны, сняли с рейса. На допросе Бхадурьи заявил, что в Индии курит гашиш в религиозных целях, и забыл выложить наркотик из рюкзака, собираясь в поездку.

19 июля Аашишу были предъявлены обвинения по части 1 статьи 229.1 УК (контрабанда наркотических средств), предусматривающей лишение свободы на срок от трех до семи лет.

С момента задержания Аашиш Бхадурья находится в следственном изоляторе.

Отметим, что многие юристы, комментирующие дело Наамы Иссахар, в том числе представляющие ее интересы адвокаты коллегии Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, говорили об абсурдности обвинения в контрабанде, когда речь идет о 9,6 граммах гашиша в багаже, остававшемся в транзитной зоне аэропорта. Но, судя по делу Аашише Бхадурьи, российские правоохранительные органы отныне рассматривают подобные правонарушения именно как попытку контрабанды наркотиков.





