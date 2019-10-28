Умер правозащитник и писатель Владимир Буковский

В ночь на понедельник, 28 октября, стало известно, что в возрасте 76 лет умер известный правозащитник и писатель Владимир Буковский.

Владимир Буковский. Краткая биография

Родился 30 декабря 1942 года в эвакуации в городе Белебей (Башкирской АССР). Сын известного советского писателя и журналиста Константина Буковского; воспитывался матерью. Учился в Москве, куда семья вернулась из эвакуации.

Рассказывал, что с 14 лет стал убеждённым противником коммунистической идеологии. Первый его конфликт с властью произошёл в 1959 году – за участие в издании рукописного журнала он был исключён из школы (N 59 им. Н.В. Гоголя). Образование продолжил в вечерней школе.

В 1960 году он вместе с Юрием Галансковым, Эдуардом Кузнецовым и другими становится одним из организаторов регулярных собраний молодёжи у памятника поэту Маяковскому в центре Москвы. Он был самым молодым из активистов "Маяковки". После арестов нескольких активистов "Маяковки" у Буковского был проведён обыск и изъято его сочинение о необходимости демократизации ВЛКСМ (впоследствии этот документ был квалифицирован следователем как "тезисы о развале комсомола").

Буковского, который к тому времени поступил на биолого-почвенный факультет Московского университета, не допустили к сессии и в конце 1961 года отчислили из университета.

В 1962 году А.В.Снежневский поставил Буковскому диагноз "вялотекущая шизофрения" (позднее Буковский был обследован западными психиатрами и признан здоровым).

В 1962 году в ходе суда над активистами "Маяковки" возникла угроза возбуждения уголовного дела против него, и он уехал в геологическую экспедицию в Сибирь, где провёл полгода.

В 1963 году был впервые арестован за изготовление двух фотокопий книги югославского инакомыслящего Милована Джиласа "Новый класс", запрещённой в СССР. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу; там он познакомился с опальным генералом Петром Григоренко, а впоследствии ввёл его в диссидентский круг. На свободу Буковский вышел в феврале 1965 года.

В начале декабря 1965 года принял активное участие в подготовке "митинга гласности" в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за что снова был задержан и насильственно госпитализирован в Люберецкую психиатрическую больницу. Через несколько месяцев его отправили в институт имени Сербского, где он пробыл 8 месяцев. На Западе была организована широкая кампания в поддержку Буковского, в результате которой в Москву приехал представитель международной организации Amnesty International, сумевший добиться его освобождения в августе 1966 года.

В третий раз был арестован за организацию демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и их друзей, состоявшейся 22 января 1967 года на Пушкинской площади в Москве. На этот раз был признан вменяемым (психически здоровым). На процессе в Московском городском суде Буковский не только отказался признать себя виновным, но произнёс резкую обличительную речь – его последнее слово широко распространялось в самиздате. Суд приговорил его к трём годам лагерей по статье 190.3 УК РСФСР (активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок).

Отбыв срок в лагере, Буковский в январе 1970 года вернулся в Москву и сразу же стал одним из лидеров сформировавшегося за годы его отсутствия диссидентского круга. Недолгое время своего пребывания на свободе (чуть больше года) он работал литературным секретарём, среди его работодателей был писатель Владимир Максимов.

Буковский дал несколько интервью западным корреспондентам, в которых раскрыл свою точку зрения о политических заключённых, подвергающихся психиатрическим репрессиям, сделав проблему карательной медицины достоянием гласности. Ему было сделано официальное предостережение с угрозой, что если он не прекратит передавать на Запад информацию о нарушениях прав человека в СССР, то будет привлечён к уголовной ответственности. За ним велась демонстративная наружная слежка. Несмотря на это, он в 1971 году обратился с письмом к зарубежным врачам-психиатрам и приложил к нему документы на 150 страницах, свидетельствовавшие о злоупотреблениях психиатрией в политических целях в СССР.

В документах, переданных Буковским, содержались копии заключений судебно-психиатрических экспертиз шести известных инакомыслящих, признанных в СССР невменяемыми, – Петра Григоренко, Натальи Горбаневской, Валерии Новодворской и др. В результате западные психиатры впервые получили возможность изучить копии психиатрических диагнозов, поставленных советскими психиатрами, участвующими в злоупотреблениях, изучить особенности их диагностических методов. На основании данных документов группа британских психиатров сделала вывод, что диагнозы этим шести диссидентам выставлялись исключительно по политическим мотивам.

29 марта 1971 года Буковского арестовали в четвёртый раз. Перед арестом в газете "Правда" была опубликована статья, в которой правозащитник был назван "злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью". Статья в газете, тираж которой тогда исчислялся десятками миллионов экземпляров, принесла Буковскому всесоюзную известность.

Процесс над Буковским состоялся 5 января 1972 года в Московском городском суде. За "антисоветскую агитацию и пропаганду" его приговорили к 7 годам заключения (с отбыванием первых двух лет в тюрьме) и 5 годам ссылки – максимальный срок наказания по статье 70.1 УК РСФСР.

Срок отбывал во Владимирской тюрьме, затем в колонии Пермь-36. Находясь в заключении, в соавторстве со своим солагерником, психиатром Семёном Глузманом, написал "Пособие по психиатрии для инакомыслящих" – руководство, призванное помочь тем, кого власти пытаются объявить невменяемыми. В 1974 году Буковского возвратили во Владимирскую тюрьму как "злостного нарушителя режима".

18 декабря 1976 года Буковского обменяли на самого известного чилийского политзаключённого – лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Известна частушка, сочинённая по этому поводу: "Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую б…ь, чтоб на Брежнева сменять?!" Обмен произошёл в аэропорту Цюриха, Швейцария, куда Буковский был доставлен спецгруппой "Альфа".

Вскоре после высылки из СССР Буковский был принят в Белом доме президентом США Дж.Картером. Он поселился в Великобритании, окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология". Написал книгу воспоминаний "И возвращается ветер" (1978), изданную на многих языках, и книгу "Письма русского путешественника" (1980), посвящённую впечатлениям от жизни на Западе и сравнению её с советским режимом.

Буковский продолжал активно заниматься политической деятельностью: он стал одним из организаторов кампании по бойкоту московской Олимпиады-80. В 1983 году вместе с писателем Владимиром Максимовым, бывшим политзаключённым Эдуардом Кузнецовым и кубинским диссидентом Армандо Вальядаресом участвовал в создании международной антикоммунистической организации "Интернационал сопротивления", был избран её президентом. Участвовал в организации пропаганды в адрес Ограниченного контингента советских войск, введённого в декабре 1979 года в Афганистан.

В апреле 1991 года Буковский впервые после высылки посетил Москву – по приглашению Бориса Ельцина. В сентябре 1991 года снова посетил СССР, был принят председателем КГБ В.Бакатиным; по собственному признанию, вывез из здания бывшего ЦК КПСС более 3 тысяч листов секретных документов.

Летом 1992 года Буковский был предложен группой депутатов Моссовета кандидатом на пост мэра Москвы, но взял самоотвод.

В октябре 1993 года поддержал разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета России.

В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем общественно-политического "Комитет 2008: Свободный выбор", в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза (мл.), Евгений Киселёв и другие оппозиционные политические деятели России.

В 2007 году Буковский получил обновлённый российский паспорт.

28 мая 2007 года Буковский был выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции на выборах 2008 года и в тот же день заявил о своём согласии баллотироваться. Центризбирком отклонил заявку Буковского, мотивируя отказ проживанием Буковского вне территории РФ последние 10 лет и отсутствием документов, подтверждающих его род занятий.

10 марта 2010 года Буковский подписал обращение российской оппозиции к гражданам России "Путин должен уйти".

Весной 2011 года Буковский подал иск в лондонский суд с требованием запретить выезд Михаила Горбачёва из Соединённого Королевства в связи с судебным преследованием по обвинению в преступлениях, предположительно совершённых им в должности генсека КПСС в Баку, Тбилиси и Вильнюсе. Эти усилия успеха не имели.

В марте 2014 года консульский отдел российского посольства в Лондоне вместо смены загранпаспорта Буковского (срок действия которого истёк в 2012 году) начал проверку наличия у него гражданства РФ. Посольство России в Лондоне не смогло подтвердить гражданство Буковского, посоветовав ему получить российскую визу по британскому паспорту. В ноябре 2014 министерство иностранных дел РФ признало обоснованным отказ посольства России в Лондоне выдать Буковскому новый паспорт и разъяснило, что считать его гражданином России нельзя.

В октябре 2014 года полиция Великобритании провела обыск в доме Буковского в Кембридже, после того как ей стало известно, что с компьютера, находящегося в этом доме, осуществлялись заходы на сайты с детской порнографией. На электронных устройствах в доме Буковского были обнаружены около двадцати тысяч фото и видео с несовершеннолетними, в том числе с малышами (по словам прокурора, сам Буковский заявил полиции, что скачивал изображения детей, только если им было не меньше шести-семи лет).

27 апреля 2015 года Королевская прокуратура Великобритании предъявила Буковскому обвинения в хранении и изготовлении (под "изготовлением" имеется в виду скачивание из интернета на жёсткий носитель обвиняемого) детской порнографии. Тогда же Буковский сообщил о своей тяжёлой болезни, пояснив, что "шансы на выздоровление совершенно неопределённые". 7 мая 2015 года Буковскому в Германии была сделана операция на сердце, в ходе которой заменены два клапана.

В августе 2015 года Буковский подал в суд на Королевскую прокурорскую службу Великобритании, обвинив её в клевете. 20 апреля 2016 года Буковский объявил голодовку, добиваясь снятия обвинений, которые предъявили ему правоохранительные органы Великобритании. Обвинения не были сняты, и 28 июля 2016 года Высокий суд Лондона отклонил обвинение Буковского в адрес Королевской прокуратуры, поскольку она и ранее, как установил суд, не заявляла об участии Буковского в сексуальных действиях непосредственно в отношении детей, а также в присутствии на месте совершения таких действий или съёмке фотографий таких действий. Представитель Прокуратуры разъяснил в суде, что Буковский обвинялся не более чем в "совершении элементов указанных преступлений". А именно – по "пяти случаям изготовления непристойных фотографий детей", а также по пяти случаям "владения такими фотографиями". Буковский назвал решение Высокого суда возмутительным.

12 декабря 2016 года в Кембридже начался судебный процесс по данному делу. На первом заседании суда обнаружилось, что большая часть файлов, содержащих детскую порнографию и обнаруженных на компьютере Буковского, никогда не проигрывалась в видеоплеерах и не открывалась в приложениях для просмотра фото.

По словам прокурора, ничто не указывает на то, что непристойные изображения детей были размещены на компьютерах Буковского извне. Прокурор также рассказал, что Буковский заявил полицейским, что в конце 1990-х годов он заинтересовался проблемой контроля и цензуры в интернете, в том числе в связи с распространением детской порнографии, и в рамках исследования этого вопроса изучал доступность и содержание сайтов с детским порно. По словам прокурора, Буковский показал, что "он полагал, что не причинял никому вреда и не совершал никаких преступлений, рассматривая эти изображения" и что со временем этот интерес превратился у него в хобби, сродни "коллекционированию марок".

Судебный процесс над Буковским несколько раз откладывался в связи с его состоянием здоровья. В июле 2017 года он был отложен до февраля 2018 года. 12 февраля 2018 года судебный процесс был приостановлён по состоянию здоровья Буковского.

27 октября 2019 года Владимир Буковский скончался в британском городе Кембридж.