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Умер режиссер Марк Захаров

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 13:18 блог версия для печати фото
Марк Захаров
С министром культуры РФ А. Авдеевым, 2011
"Ленком"

28 сентября в Москве умер художественный руководитель и главный режиссер московского театра "Ленком" Марк Захаров. Ему было 85 лет. В августе Захаров был госпитализирован в одну из московских больниц с двухсторонней пневмонией и находился в реанимации.

О смерти Марка Захарова сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора театра Марка Варшавера.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.

В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне Российский институт театрального искусства); служил в Пермском драматическом театре. Режиссурой начал заниматься в 1956 году в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета; позже некоторые из его учеников получили известность. В 1959 году вернулся в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, из которого перешел в Московский театр миниатюр (ныне Театр "Эрмитаж"), после – в Студенческий театр МГУ.

С 1965 года – режиссер Московского театра сатиры, с 1973 года – главный режиссер Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").

Работу в театре много лет сочетал с преподавательской деятельностью.

Был секретарем Союза театральных деятелей РФ, членом Союза кинематографистов СССР, академиком Академии российского телевидения (1997), академиком Международной академии творчества (2000), академиком Российской академии кинематографических искусств "НИКА", академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, членом Союза писателей Москвы (1999), членом Президиума независимой организации "Гражданское общество" и Национального фонда "Общественное признание", членом Совета попечителей Московского английского клуба. С 1996 года являлся первым заместителем председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Герой Труда Российской Федерации (2018). Народный артист СССР (1991)[2]. Лауреат Государственной премии СССР (1987) и трёх Государственных премий России (1992, 1997, 2002). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Жена – Нина Тихоновна Лапшинова (10 мая 1932 – 10 сентября 2014), актриса.

Дочь – Александра Захарова, актриса "Ленкома", народная артистка РФ (2001).

Среди самых успешных работ режиссера спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров – автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".



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