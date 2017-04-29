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МИД КНДР обвинил министра обороны Израиля Авигдора Либермана в клевете

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 19:04 блог версия для печати фото
МИД КНДР обвинил министра обороны Авигдора Либермана в клевете
МИД КНДР обвинил министра обороны Авигдора Либермана в клевете
МИД КНДР обвинил министра обороны Авигдора Либермана в клевете

В субботу, 29 апреля, МИД Северной Кореи распространил заявление, в котором обрушился на министра обороны Израиля Авигдора Либермана, назвав его слова о КНДР и ее лидере "опрометчивыми", а поведение "подлым и безнравственным", сообщает газета "Гаарец".

В своем заявлении официальный Пхеньян обвинил Израиль в том, что он является "единственным незаконным обладателем ядерного оружия на Ближнем Востоке, существующим под защитой США".

В документе также говорится, что Пхеньян полностью поддерживает борьбу палестинского народа за независимое государство со столицей в Иерусалиме" (в заявлении использовано палестинское название Иерусалима – "Аль-Кудс").

Официальный Пхеньян также призвал Израиль в следующий раз "дважды подумать о последствиях своих клеветнических обвинений в адрес КНДР".

Комментарии, возмутившие официальный Пхеньян, были сделаны Авигдором Либерманом в интервью сайту Walla на прошлой неделе. Министр обороны Израиля заметил, что напряженность в отношениях США и Северной Кореи непосредственно влияет на Израиль. Он назвал лидера страны Ким Чен Ына союзником Асада, а целью КНДР и ее "безумного и радикального руководства" – глобальный подрыв международной стабильности.



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