29 апреля 2017 г.
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В мире

"Британский Эльор Азария", застреливший талиба, вышел на свободу

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
"Британский Эльор Азария", застреливший талиба, вышел на свободу
Марш морских пехотинцев в поддержку Александра Блэкмена
Клер Блэкмен

В пятницу, 28 апреля, на свободу досрочно вышел "британский Эльор Азария", сержант Александр Блэкмен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство раненого талиба, сообщает The Sun.

Судьи признали, что Блэкмен страдает от посттравматического синдрома, полученного во время службы в армии, и не диагностированного расстройства адаптации, однако частично несет ответственность за свои действия.

Оказавшись на воле, сержант поблагодарил свою жену, Клер, за то, что она "спасла его из тюрьмы", так как общественная кампания в защиту морпеха была развернута именно по ее инициативе.

Инцидент, из-за которого морской пехотинец предстал перед судом, произошел в 2011 году в Афганистане. После нападения талибов на военную базу морпехов, Блэкмен и двое его товарищей по оружию добили обнаруженного в поле раненого талиба. Инцидент был частично записан видеокамерой на шлеме одного из солдат.

В суде Блэкмен утверждал, что он стрелял в лежащего на земле боевика, но был уверен, что тот мертв. Двух товарищей Блэкмена военный суд оправдал, а его признал виновным. В 2013 году он был приговорен к пожизненному заключению. В марте 2017 года апелляционная коллегия приняла решение изменить статью, по которой осужден солдат, и сократить срок заключения до семи лет. При этом судьи отметили, что он может быть освобожден после отбытия половины срока.

Израильские СМИ, следившие за этим судебным процессом, проводили аналогию с делом военнослужащего ЦАХАЛа Эльора Азарии, который также стрелял в лежащего на земле террориста и затем предстал перед военным судом.



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// NEWSru.co.il // В мире // 28 марта 2017 г.
Израильские СМИ: суд смягчил наказание "британскому Эльору Азарии"







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