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#Надоел. В десятках городов России проходит оппозиционная акция

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 16:03 блог версия для печати фото
#Надоел. В десятках городов России проходит оппозиционная акция
#Надоел. В десятках городов России проходит оппозиционная акция
#Надоел. В десятках городов России проходит оппозиционная акция

В субботу, 29 апреля, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ проходит акция #Надоел, инициированная движением "Открытая Россия". Россиянам предложено написать письма президенту Путину с требованием не идти на следующий срок.

В Санкт-Петербурге полиция практически сразу после начала акции стала задерживать участников. Как сообщает "Фонтанка", полиция окружила станцию метро "Горьковская", где собрались участники акции, выставив больше 30 автомобилей, в том числе 8 грузовиков и несколько автобусов. По мегафону участников акции попросили прекратить участие в публичном мероприятии.

Петербуржцы отвечали: "Мы просто здесь стоим и ни в чем таком участия не принимаем". Тем не менее, полиция начала проводить задержания под тем предлогом, что граждане занимают одну из дорожек Александровского парка. В задержании задействованы больше 100 сотрудников полиции. Задержаны около 100 человек, среди которых 13-летняя девочка и художница Елена Осипова, пережившая блокаду.

В Москве несколько сотен человек, разделенные на небольшие группы, стоят в очереди в приемную администрации президенту, чтобы подать письма.

В Томске местные власти использовали звукоусиливающую аппаратуру, передающую патриотические песни, чтобы помешать активистам #Надоел связываться с участниками акции посредством мегафонов.

В Кемерово задержал 14 человек, участвовавших в акции. В Туле полиция задержала всех участников акции, около 30 человек.

В Казани сотрудники приемной администрации президента сами вынесли к народу ящик для писем.



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