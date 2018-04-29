КНДР обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон

КНДР обязалась уже в мае закрыть свой крупнейший испытательный ядерный полигон Пунгери. За закрытием будут наблюдать эксперты из Южной Кореи и США.

Заявление об этом было сделано пресс-службой южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ранее Мун Чжэ Ин заявил о начале процесса полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Согласно сообщениям Сеула, Ким Чен Ын в ходе переговоров заявил, что у КНДР не будет необходимости в ядерном арсенале, если наступит улучшение в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном.

Пхеньян также планирует устранить получасовую разницу во времени между КНДР и Южной Кореей.

Эти заявления были сделаны по итогам межкорейского саммита с участием лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Саммит состоялся 27 апреля в демилитаризованной зоне на пограничном пункте переговоров Пханмунджом.

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, который ступил на территорию Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, за встречей между лидерами КНДР и Северной Кореи может последовать встреча между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Согласно сообщениям в СМИ, эти исторические переговоры могут состояться уже через несколько недель, однако официального подтверждения этим сообщениям не поступало. Также пока неизвестно, где может пройти встреча лидеров государств.