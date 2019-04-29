"Террор не победит": раввин Голдстейн о чуде при нападении на синагогу в Пауэйе

57-летний раввин Исроэль Голдстейн, получивший ранение во время вооруженного нападения в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США), на следующий день рассказал о происшедшем во время пресс-конференции, показанной телеканалом NBC San Diego в передаче "Today".

Встреча с журналистами проходила около синагоги, где накануне была убита 60-летняя Лори Гилберт Кей.

Раввин Голдстейн заявил, что нападение было актом террора. По его словам, в праздничный последний день Песаха он шел в банкетный зал, когда услышал "сильный грохот". Обернувшись, он оказался лицом к лицу с 19-летним Джоном Эрнестом, в руках которого была винтовка и который сразу же выстрелил в раввина. Пуля попала в кисти рук, которыми раввин инстинктивно пытался закрыться. В итоге он потерял указательный палец правой руки.

Исроэль Голдстейн называет стрелявшего "террористом-убийцей" и говорит, что поначалу не понял, что ранен. Он увидел группу детей в банкетном зале, среди которых была и его внучка, и бросился к ним, чтобы как можно скорей вывести их на улицу. Уже потом Голдстейн заметил ранение и прикрыл руки платком, чтобы не пугать детей и остановить кровь.

Он отмечает, что убийца был в темных очках. "Я не видел его глаз, не видел его душу", – рассказал раввин в интервью NBC San Diego.

Голдстейн говорит, что образ убийцы с винтовкой в руках навсегда останется в его памяти, а ранение будет напоминать не только о том, насколько уязвим человек, но о том, какой героизм проявили люди в этой ситуации. "Каждый должен сделать шаг вперед и сделать что-то перед лицом террора", – считает он.

По оценке Голдстейна, нападение могло иметь гораздо худшие последствия, если бы оружие убийцы "благодаря чуду не заклинило".

В этот момент один из посетителей синагоги, Оскар Стюарт, попытался задержать убийцу, но Эрнесту удалось скрыться.

Огонь по автомобилю убийцы открыл оказавшийся на месте происшествия сотрудник пограничной полиции Джонатан Моралес, который с недавних пор стал посещать синагогу, узнав о своих еврейских корнях.

"Террор не победит", – заявил раввин Исроэль Голдстейн, отметивший, что американцы не могут смириться "с бессмысленной ненавистью антисемитов".

Голдстейн рассказал, что президент США Дональд Трамп позвонил ему и выразил соболезнования от лица государства, они беседовали 10-15 минут.

В результате нападения была убита 60-летняя Лори Гилберт Кей, пришедшая в синагогу вместе с мужем, чтобы прочитать молитву в память о недавно умершей матери.

Некоторые свидетели говорят, что Лори заслонила собой Голдстейна. Раввин сказал: "Она погибла, защищая всех нас". Он отметил, что был знаком с Лори более 30 лет.

28 апреля были выписаны из больницы 8-летняя Ноя Дахан и ее 31-летний дядя Альмог Перец, получившие легкие ранения. Девочка и ее дядя – израильтяне, проживавшие ранее в Сдероте.

Что известно о теракте в синагоге

В субботу, 27 апреля, в 11:23 по местному времени во время празднования последнего дня Песаха в синагоге движения ХАБАД в городке Пауэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) 19-летний Джон Эрнест открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. В момент нападения в синагоге находились около 100 человек, в том числе дети.

Убийца был вооружен штурмовой винтовкой AR-15. По словам свидетелей, убийца произвел не менее 10 выстрелов, после чего винтовку заклинило.

Эрнест выбежал из синагоги, сел в автомобиль и уехал. Позже в его автомобиле нашли следы от двух пуль, выпущенных сотрудником пограничной полиции.

Подозреваемый скрылся с места преступления, выехал на трассу №15, но затем сам позвонил в полицию, сообщил о стрельбе и о том, где находится, а позже сдался прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

В машине задержанного была найдена винтовка, которая была орудием преступления.

Что известно о Джоне Эрнесте

В полиции отмечают, что никогда ранее Эрнест не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Джон Эрнест опубликовал в социальных сетях открытое письмо антисемитского содержания, в котором было сказано, что он вдохновлен массовым убийством мусульман в новозеландском Крайстчерче. 28-летний австралиец Брентон Таррант, убивший 50 мусульман в мечетях новозеландского города Крайстчерч, судя по всему, был человеком, которому подражал 19-летний Джон Эрнест.

Для нападения Эрнест выбрал штурмовую полуавтоматическую винтовку AR-15. Такую же винтовку использовал Таррант. Кроме того, в социальных сетях Эрнест высказывался в поддержку действий убийцы мусульман в Новой Зеландии. За несколько часов до нападения на синагогу Эрнест опубликовал на сайте объявлений 8chan антисемитский "манифест", в котором восхвалял своего кумира-убийцу. При этом он давал ссылку на свою страницу в Facebook, обещая "начать вскоре прямую трансляцию". В этом Эрнест тоже подражал Тарранту.

Помимо прочего, Эрнест заявлял, что ненавидит и евреев, и мусульман. В своей публикации он взял на себя ответственность за поджог в мечети в калифорнийском городе Эскондидо в марте этого года.

Стремление к копированию действий Тарранта подвело калифорнийского убийцу: у него не было опыта стрельбы из винтовки AR-15. Во время нападения на синагогу произошел сбой, и Эрнест сбежал с места преступления.

Полиция Калифорнии пока не сообщает, по какой причине произошел отказ у винтовки, которую использовал Эрнест. Но в правоохранительных органах подтверждают, что стрелок не имел большого опыта применения оружия этого типа.





