Генерал ФСБ, которого обвинил экс-министр Улюкаев, уходит на пенсию в возрасте 53 лет

Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы минэкономразвития Алексея Улюкаева, уходит на пенсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Один из источников агентства отметил, что отправка Феоктистова на пенсию была неожиданной. В июле генералу исполнилось 53 года.

Ранее СМИ писали, что Олег Феоктистов с августа 2016 года возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

В ноябре 2016 года Алексей Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития РФ, было предъявлено обвинение в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Указом президента России Владимира Путина министра сняли с должности. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". Следственный комитет утверждает, что Улюкаева задержали с поличным при получении денег. Свою вину бывший министр не признает.

16 августа в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение дела Улюкаева. В ходе первого судебного заседания бывший министр заявил, что в отношении его была совершена провокация по доносу главы "Роснефти" Игоря Сечина, который выступает на суде свидетелем обвинения, и при участии Олега Феоктистова. Следующее заседание суда по делу Улюкаева назначено на 1 сентября.