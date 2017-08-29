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В мире

Генерал ФСБ, которого обвинил экс-министр Улюкаев, уходит на пенсию в возрасте 53 лет

время публикации: 11:00 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
Алексей Улюкаев

Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы минэкономразвития Алексея Улюкаева, уходит на пенсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Один из источников агентства отметил, что отправка Феоктистова на пенсию была неожиданной. В июле генералу исполнилось 53 года.

Ранее СМИ писали, что Олег Феоктистов с августа 2016 года возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. В марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

В ноябре 2016 года Алексей Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития РФ, было предъявлено обвинение в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Указом президента России Владимира Путина министра сняли с должности. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". Следственный комитет утверждает, что Улюкаева задержали с поличным при получении денег. Свою вину бывший министр не признает.

16 августа в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение дела Улюкаева. В ходе первого судебного заседания бывший министр заявил, что в отношении его была совершена провокация по доносу главы "Роснефти" Игоря Сечина, который выступает на суде свидетелем обвинения, и при участии Олега Феоктистова. Следующее заседание суда по делу Улюкаева назначено на 1 сентября.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2017 г.
Улюкаев обвинил Сечина в "провокации взятки"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 ноября 2016 г.
Путин уволил министра экономического развития России, обвиняемого в получении взятки
// NEWSru.co.il // В мире // 15 ноября 2016 г.
Министру экономического развития России предъявлено обвинение: подробности дела
// NEWSru.co.il // В мире // 15 ноября 2016 г.
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