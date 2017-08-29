Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до девяти

Власти штата Техас сообщили о не менее девяти погибших в результате урагана "Харви" и последовавшего за ним наводнения. Шесть человек погибли в округе Харрис (в том числе в Хьюстоне), один – в Рокпорте, один – в Ла Марке. Сведений о девятом погибшем не приводится.

- Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

Из-за урагана около 30 тысяч жителей Техаса временно остались без жилья и были эвакуированы.

В поисково-спасательных работах задействованы более 2 тысяч человек, в том числе добровольцы.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час.