Армия КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией

В ночь на вторник, 29 августа, армия Северной Кореи осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По оценке экспертов министерства обороны Южной Кореи, была запущена баллистическая ракета средней дальности типа "Хвасон-12" или ракета "Хвасон-10", дальность которой составляет до 3 тысяч километров.

В Токио подчеркивают, что впервые за период правления Ким Чен Ына КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Прошлый подобный запуск был осуществлен в 2009 году (за два года до прихода к власти Ким Чен Ына), то тогда Северная Корея запустила спутник с помощью ракеты "Тэпходон-2", напоминает агентство РИА Новости.

Сообщается, что на этот раз ракета, запущенная с полигона, расположенного около города Сунан (недалеко от Пхеньяна), в сторону Японского моря, упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии. По оценке специалистов, ракета пролетела пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо, преодолев 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

В Японии после запуска ракеты остановили движение скоростных поездов. Но на авиасообщение запуск ракеты северокорейцами не повлиял.

Япония заявила, что начала процедуру экстренного созыва Совета безопасности ООН.

Речь идет о втором запуске ракет армией КНДР после обмена угрозами с Соединенными Штатами и первом запуске, когда ракета преодолела расстояние, достаточное для того, чтобы поразить цель на острове Гуам, где расположены американские военные базы.