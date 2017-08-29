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В ЛНР "Свидетелей Иеговы" обвинили в работе на СБУ и неонацистские группировки

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:07 блог версия для печати фото
В ЛНР "Свидетелей Иеговы" обвинили в работе на СБУ и неонацистские группировки

Пресс-служба "министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "Луганской Народной Республики" объявила о пресечении деятельности незарегистрированной религиозной организации "Свидетели Иеговы". В заявлении "МГБ ЛНР" сказано, что "Свидетели Иеговы" работают на СБУ и неонацистские группировки.

"В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации "Свидетели Иеговы" в г.Луганске и г.Алчевске, обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины", – говорится в публикации.

"По имеющейся информации, организация "Свидетели Иеговы" на территории Луганщины, временно оккупированной украинскими силовиками, оказывает содействие радикальным, неонацистским группировкам и другим военным формированиям, признанным террористическими, деятельность которых запрещена в ЛНР. В частности, данная религиозная организация передала одно из своих помещений в безвозмездное пользование экстремистской организации "Правый сектор"", – утверждается в заявлении "МГБ ЛНР".

Напомним, что "Свидетели Иеговы" (Jehovah's Witnesses) являются международной религиозной организацией. Главный религиозно-административный центр этой организации с 2016 года находится в американском городе Уорвик (США). В 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и всех его 395 региональных отделений признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Деятельность "Свидетелей Иеговы" также запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Эритрее и некоторых других странах. В США, Канаде и странах Европейского союза деятельность этой организации не запрещена. Нет формального запрета на деятельность "Свидетелей Иеговы" и в Израиле.

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