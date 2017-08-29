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В мире

В одном из лагерей ГУЛага в Коми найдена могила члена ЕАК писателя Дер Нистера

время публикации: 07:36 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
В одном из лагерей ГУЛага в Коми найдена могила члена ЕАК писателя Дер Нистера

На минувшей неделе на территории Минерального лагеря системы Главного управления лагерей в Республике Коми Российской Федерации была найдена могила члена Еврейского антифашистского комитета писателя Дер Нистера.

Дер Нистер (настоящее имя Пинхас Каганович, 1884-1950), один из самых значительных идишских писателей ХХ века, был арестован в Москве в феврале 1949 г. в связи с делом Еврейского антифашистского комитета и приговорен к 10 годам лагерей.

По состоянию здоровья он был этапирован в инвалидное отделение Минлага в поселке Абезь недалеко от Воркуты, где и скончался в лагерной больнице 4 июня 1950 года. В отличие от других еврейских писателей-активистов ЕАК, расстрелянных 12 августа 1952-го и похороненных в неизвестной братской могиле, Дер Нистер был захоронен отдельно под шифром МГБ.

В конце августа Абезь посетили профессор израильского университета Бар-Илан Бер Котлерман, определивший по архивным документам, планам лагерных захоронений и воспоминаниям очевидцев местонахождение могилы Дер Нистера, и доцент ИСАА МГУ Александра Полян. На мемориальном кладбище "Минлага", где покоятся философ Лев Карсавин, искусствовед Николай Пунин, генерал Ионас Юодишюс, ученые установили памятный знак в виде звезды Давида, обвитой колючей проволокой. Подтверждающие расположение могилы документы переданы в Управление Республики Коми по охране культурного наследия, которое дало зеленый свет на возведение памятника писателю.

Не ослабевающий в академических кругах интерес к творчеству Дер Нистера заметен в последнее время среди браславских хасидов – благодаря его историческому роману "Семья Машбер" о последователях учения рабби Нахмана из Браслава. Этот роман был переведен на иврит в 1940-50 годах, а затем на английский и другие языки. Недавно в Москве увидел свет и русский перевод романа, выполненный еще в советское время, но не опубликованный.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 апреля 2011 г.
"Яд ва-Шем": еврейская история из архива КГБ Украины
// NEWSru.co.il // В мире // 12 августа 2009 г.
Российский еврейский конгресс "вернет достоинство" жертвам Холокоста







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