NNSA: в США проведены очередные испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда

В понедельник, 28 августа, Национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) уведомила СМИ об очередных испытаниях ядерной бомбы B61-12, которые проводились 8 августа.

Согласно пресс-релизу NNSA, тест был успешно проведен на полигоне Тонопа в штате Невада. Бомба без заряда была сброшена с истребителя F-15E.

Предыдущие испытания бомбы B61-12 проводились 15 марта. Тогда бомбу до учебной цели доставил самолет F-16.

B61-12 представляет собой двенадцатую модификацию бомбы B61, выпускаемой с 1960-х годов. Производство модернизированного боеприпаса должно начаться до 2020 года. Впоследствии B61-12 заменит предыдущие версии B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Пентагон рассчитывает, что бомбы B61-12 смогут доставлять до целей самолеты B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.