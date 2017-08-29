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В мире

NNSA: в США проведены очередные испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
B-61

В понедельник, 28 августа, Национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) уведомила СМИ об очередных испытаниях ядерной бомбы B61-12, которые проводились 8 августа.

Согласно пресс-релизу NNSA, тест был успешно проведен на полигоне Тонопа в штате Невада. Бомба без заряда была сброшена с истребителя F-15E.

Предыдущие испытания бомбы B61-12 проводились 15 марта. Тогда бомбу до учебной цели доставил самолет F-16.

B61-12 представляет собой двенадцатую модификацию бомбы B61, выпускаемой с 1960-х годов. Производство модернизированного боеприпаса должно начаться до 2020 года. Впоследствии B61-12 заменит предыдущие версии B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Пентагон рассчитывает, что бомбы B61-12 смогут доставлять до целей самолеты B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2015 г.
США завершили испытания новой ядерной бомбы
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2015 г.
США успешно провели испытание новой ядерной бомбы







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