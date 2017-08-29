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В мире

Вступил в должность новый посол Израиля в Германии

время публикации: 15:52 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Вступил в должность новый посол Израиля в Германии

Во вторник, 29 августа, новый посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров вручил верительные грамоты президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Иссахаров состоит на дипломатической службе уже 36 лет. В последнее время он занимал должность заместителя генерального директора МИДа. Новый посол сменил на посту Яакова Адаса, возглавлявшего посольство Израиля в Германии с 2012 года.

В начале недели Иссахаров прибыл в Берлин. Во вторник, 29 августа, он примет участие в церемонии в память о евреях, отправленных в концентрационные лагеря во время Холокоста.

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