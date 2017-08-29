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В Вильнюсе включен более мощный передатчик для трансляции на Россию "Радио Свобода"

время публикации: 19:19 | последнее обновление: 19:19 блог версия для печати фото
В Вильнюсе включен более мощный передатчик для трансляции на Россию "Радио Свобода"

Во вторник, 29 августа, в телецентре в Вильнюсе состоялась церемония запуска передатчика диапазона средних волн для трансляции на Россию, Белоруссию и Украину программ "Радио Свобода". ТАСС сообщает, что передатчик был получен из США и он сменит прежний, который отработал 40 лет.

Передатчик, который в три раза превосходит по своим характеристикам использовавшееся ранее оборудование, смонтирован на пункте Вешинтай в Аникщяйском районе и с его помощью будут транслироваться передачи на русском и белорусском языках. По оценкам специалистов, его сигнал покрывает территорию радиусом около 2 тысяч километров.

"Радио Свобода" финансируется Конгрессом США. В 1953 году его вещание велось из Западной Германии, а сейчас из Праги. ТАСС напоминает: в СССР радиостанция считалась инструментом западной пропаганды, и ее передачи глушились.

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