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В мире

Инцидент с зеленкой в Хабаровске: таксист добровольно пришел в полицию

время публикации: 06:48 | последнее обновление: 06:48 блог версия для печати фото
Инцидент с зеленкой в Хабаровске: таксист добровольно пришел в полицию

Хабаровский таксист, "прославившийся" на всю Россию после инцидента с девушками, которым были вымазаны зеленкой лица за отказ оплатить проезд, добровольно явился в полицию и заявил, что не совершал ничего противозаконного.

По версии таксиста, он не заставлял пассажирок умываться зеленкой, а лишь предложил это как альтернативу за проезд без оплаты, сообщил РИА Новости во начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов. При этом пострадавшие в результате этого инцидента в полицию не обращались.

Этот инцидент стал одной из самых обсуждаемых новостей в российских СМИ и социальных сетях.

На выложенной в интернете записи было видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, и еще один человек снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск (небольшой город в двух часах езды от Хабаровска), и еще они "без денег ездят", писало агентство РИА Новости.

Видеозапись была сделана на остановке Красная Речка, около рынка.

В комментариях к видеозаписи, выложенной на YouTube, отмечалось, что от Хабаровска до Вяземска более 100 км, а также говорится со ссылкой на очевидцев, что девушкам, у которых не было денег для оплаты, было предложено позвонить знакомым или родственникам, чтобы занять деньги, или вызвать полицию, но они отказались, согласившись на вариант наказания с использованием зеленки.

Тем не менее, по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой показан процесс наказания неплательщиц, правоохранительные органы Хабаровска начали доследственную проверку. Как сообщало местное агентство ИА AmurMedia, потерпевшим было предложено обратиться в полицию.

Мнения комментаторов по поводу этого инцидента разделились: многие говорят о недопустимом издевательстве над людьми, но есть и такие, кто полагает, что таксисты вынуждены наказывать тех, кто отказывается платить, и что публикация подобных видео поможет сократить число желающих прокатиться даром.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 августа 2017 г.
Хабаровский таксист вымазал зеленкой лица девушек, отказавшихся платить за проезд. ВИДЕО







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