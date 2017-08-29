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В мире

Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"

время публикации: 15:10 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проведенный КНДР запуск баллистической ракеты. Он дал понять, что рассматривается и военный ответ на провокации северокорейского режима.

"Эта страна ясно заявила, что презирает своих соседей и другие государства-членов ООН, отвергает минимальные стандарты поведения, принятого в международном сообществе", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что угрозы и действия, ведущие к дестабилизации ситуации, только углубляют изоляцию КНДР. "Мы рассматриваем все возможные варианты ответа", - подчеркнул президент.

В ночь на вторник, 29 августа, армия Северной Кореи осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии , сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По оценке экспертов министерства обороны Южной Кореи, была запущена баллистическая ракета средней дальности типа "Хвасон-12" или ракета "Хвасон-10", дальность которой составляет до 3 тысяч километров.

В Токио подчеркивают, что впервые за период правления Ким Чен Ына КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Прошлый подобный запуск был осуществлен в 2009 году (за два года до прихода к власти Ким Чен Ына), то тогда Северная Корея запустила спутник с помощью ракеты "Тэпходон-2"

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// NEWSru.co.il // В мире // 29 августа 2017 г.
Армия КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией







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Вторник, 29 августа 2017 г.
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