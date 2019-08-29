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Власти Марокко демонтируют мемориал памяти жертв Холокоста, построенный немцами

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Мемориал в Айт-Фаска
Мемориал в Айт-Фаска
Айт-Фаска, Марокко
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Марокканские власти приказали демонтировать мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста, возведенный на средства германской некоммерческой организации PixelHELPER, сообщают арабская редакция ВВС и сайт OrientalExpress.

Формальным поводом для ликвидации монумента стало отсутствие необходимых разрешений. Работы по строительству мемориала в Айт-Фаска, под Марракешем, начались в 2018 году. PixelHELPER заявляла, что целью ее деятельности является сближение евреев с исламскими государствами. Организация планировала построить в Марокко крупнейший мемориал жертв Холокоста в мире.

На сайте организации опубликовано обращение к королю Марокко Мухаммаду VI с призывом отменить приказ о сносе мемориального комплекса. В обращении говорится, в частности: "Искусство – это не преступление".

Председатель Марокканской организации против нормализации отношений с Израилем Ахмад Уимейн заявил, что приветствует снос мемориала. При этом он обвинил власти Марокко в том, что они вообще допустили строительство комплекса. По его словам, PixelHELPER – масонская и просионистская организация, во главе которой стоит гей, и всего этого достаточно для запрета на возведение мемориала. Уимейн заявил также, что израильские военные планируют создать "второй Израиль" в Марокко.

Отметим, что PixelHELPER не скрывает связей с масонством, и в мемориале, действительно, можно было увидеть масонскую символику.



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