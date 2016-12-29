29 декабря 2016 г.
последняя новость: 20:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:39 Президент РФ подписал "закон садистов" – о порядке избиения заключенных
19:51 Житель Флориды потребовал, чтобы персонал McDonald's включил "мусульманскую" музыку
19:32 Полиция США нашла женщину, которая пропала 35 лет назад – живой и невредимой
18:19 В Бразилии исчез греческий посол: он не выходит на связь три дня
16:46 Задержанный накануне уроженец Туниса не имел отношения к теракту в Берлине
16:07 СМИ: службы безопасности изучили досье Аниса Амри и решили, что он не представляет угрозы
11:21 Предварительные итоги расследования крушения Ту-154: взрыва на борту не было
11:03 Минобороны Армении сообщило о столкновениях на границе с Азербайджаном
09:24 Основная фаза поисково-спасательной операции в Черном море завершена
09:01 Президент Филиппин заявил, что однажды выбросил человека из вертолета, и готов сделать это снова
В мире

Житель Флориды потребовал, чтобы персонал McDonald's включил "мусульманскую" музыку

время публикации: 19:51 | последнее обновление: 19:51 блог версия для печати фото
Житель Флориды потребовал, чтобы персонал McDonald's включил "мусульманскую" музыку

Джозеф Аллен, 46-летний житель города Ларго, штат Флорида, был задержан за нарушение порядка и создание угрозы окружающим в одном из ресторанов сети McDonald's.

В минувший вторник он зашел в этой заведение, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, и потребовал, чтобы персонал выключил звучавшие там рождественские песни, заменив их "мусульманской" музыкой.

Как пишет в четверг, 29 декабря, местное издание The Smoking Gun, мужчина вел себя крайне агрессивно, поливая руганью сотрудников ресторана и посетителей. Его возмущение было вызвано отвращением к "христианской музыке" – так, по крайней мере, он утверждал.

Персонал заведения вызвал полицию, и в ходе обыска в кармане нарушителя порядка был обнаружен пакет метамфетамина. Аллен был арестован, ему грозит обвинения в хранении наркотиков.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 29 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016