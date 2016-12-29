Житель Флориды потребовал, чтобы персонал McDonald's включил "мусульманскую" музыку

Джозеф Аллен, 46-летний житель города Ларго, штат Флорида, был задержан за нарушение порядка и создание угрозы окружающим в одном из ресторанов сети McDonald's.

В минувший вторник он зашел в этой заведение, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, и потребовал, чтобы персонал выключил звучавшие там рождественские песни, заменив их "мусульманской" музыкой.

Как пишет в четверг, 29 декабря, местное издание The Smoking Gun, мужчина вел себя крайне агрессивно, поливая руганью сотрудников ресторана и посетителей. Его возмущение было вызвано отвращением к "христианской музыке" – так, по крайней мере, он утверждал.

Персонал заведения вызвал полицию, и в ходе обыска в кармане нарушителя порядка был обнаружен пакет метамфетамина. Аллен был арестован, ему грозит обвинения в хранении наркотиков.