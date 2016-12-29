29 декабря 2016 г.
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СМИ: службы безопасности изучили досье Аниса Амри и решили, что он не представляет угрозы

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:07 блог версия для печати
Инопресса

Службы безопасности Германии, как федеральные, так и региональные, интенсивно изучали досье берлинского террориста Аниса Амри, 24-летнего выходца из Туниса, и пришли к выводу, что он не представляет большой опасности.

Об этом пишет в четверг, 29 декабря, газета Sueddeutsche Zeitung.

По сведениям издания, с февраля по ноябрь 2016 года дело Амри обсуждалось в Объединенном антитеррористическом центре (GTAZ) семь раз. Документы для внутреннего пользования, которые цитирует сайт InoPressa, Амри искал в интернете материалы по изготовлению бомб, а зимой также пытался выйти на связь с террористической группировкой "Исламское государство" и, возможно, предлагал себя в качестве шахида.

Тем не менее, исходящая от него угроза была признана маловероятной. Для оценки уровня опасности, исходящей от людей, которые попадают в поле зрения спецслужб, в центре разработали восьмиступенчатую шкалу, где первая ступень означает наивысшую вероятность, а восьмая такую возможность исключает.

Эксперты GTAZ дважды присваивали Анису Амри пятую ступень, означающую, что вероятность теракта с его участием они сочли возможной, но низкой. Последний раз эксперты обсуждали Амри 2 ноября.

Следственная группа City, которая под руководством генпрокурора Германии занимается расследованием теракта, пришла к выводу, что большего количества жертв во время теракта помогла избежать автоматическая система торможения, которой был оборудован грузовик: благодаря ей автомобиль полностью остановился через 70-80 метров. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung, а также радиостанции NDR и WDR со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине.

Как указывают журналисты, автоматическая система торможения срабатывает сразу после наезда на препятствие, самостоятельно включая тормоза. Если бы не эта система, жертв было бы больше – так, во время аналогичного теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года, погибли более 80 человек.

Сразу после теракта пресса опубликовала сообщения, что многих людей спас польский водитель-дальнобойщик Лукаш Урбан, который якобы вырвал руль своего грузовика у террориста и направил захваченную машину в сторону от рынка. Однако следствие выяснило, что 37-летний поляк был смертельно ранен выстрелом в голову незадолго до теракта.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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