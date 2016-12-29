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В мире

Минобороны Армении сообщило о столкновениях на границе с Азербайджаном

время публикации: 11:03 | последнее обновление: 11:03 блог версия для печати фото
Минобороны Армении сообщило о столкновениях на границе с Азербайджаном

На северо-восточной границе Армении и Азербайджана происходят вооруженные столкновения. ТАСС сообщает, ссылаясь на пресс-секретаря минобороны Армении Арцруна Оганесяна, что столкновения начались в результате попытки азербайджанских войск нарушить границу.

При этом руководитель пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил ТАСС, что министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о столкновениях, происходящих на границе с Арменией.

По данным некоторых СМИ, в результате столкновений есть погибшие с армянской стороны.

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