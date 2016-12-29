Китаянка установила рекорд, в возрасте 64 лет родив здорового ребенка

Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой возрастной женщиной в Китае, родившей здорового ребенка, сообщает в четверг, 29 декабря, портал Sina.

По данным РИА Новости, роды прошли в среду в одной из больниц в городе Чанчунь.

Согласно опубликованным сведениям, забеременеть женщине удалось с помощью процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Как сообщили знакомые женщины, она с мужем решилась на рождение ребенка в таком возрасте после того, как недавно умер их единственный ребенок.