ТАСС: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен

По данным информационного агентства ТАСС, третий бортовой самописец самолета Ту-154 уничтожен, однако пленка "черного ящика" частично уцелела. ТАСС ссылается на источники в силовых структурах.

Сообщается, что о разрушении "черного ящика", который находился в хвосте самолета, свидетельствует то, что была обнаружена его пленка. При этом, по словам источника агентства, несмотря на то, что пленка сильно деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

Остальные бортовые самописцы рухнувшего в Черное море самолета были найдены раньше. Источник ТАСС заявил, что расшифровка записей первых двух "черных ящиков" должна быть завершена в ближайшие дни.