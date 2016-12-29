29 декабря 2016 г.
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В мире

ТАСС: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати

По данным информационного агентства ТАСС, третий бортовой самописец самолета Ту-154 уничтожен, однако пленка "черного ящика" частично уцелела. ТАСС ссылается на источники в силовых структурах.

Сообщается, что о разрушении "черного ящика", который находился в хвосте самолета, свидетельствует то, что была обнаружена его пленка. При этом, по словам источника агентства, несмотря на то, что пленка сильно деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

Остальные бортовые самописцы рухнувшего в Черное море самолета были найдены раньше. Источник ТАСС заявил, что расшифровка записей первых двух "черных ящиков" должна быть завершена в ближайшие дни.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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