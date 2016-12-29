Американская актриса Дебби Рейнольдс умерла накануне похорон дочери, "принцессы Леи"

В среду, 28 декабря, на 85-м году жизни умерла известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс. Она скончалась от инсульта во время организации похорон своей дочери Керри, умершей от инфаркта за день до того.

Напомним, что голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах", скончалась в Лос-Анджелесе 27 декабря, в возрасте 60 лет, через три дня после того как перенесла инфаркт во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Керри стала актрисой, выбрав ту же карьеру, что и ее мать – Мэри Фрэнсис "Дебби" Рейнольдс. В шестнадцатилетнем возрасте Рейнольдс победила на конкурсе красоты "Мисс Бербанк" и вскоре после этого компания Warner Brothers предложила ей свой контракт для съёмок в кино, пишет Википедия. Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождём", в которой она также выступила как блестящая танцовщица и как певица. Некоторые песни в ее исполнении стали хитами. Её успешными киноролями также считаются Молли Браун в экранизации одноимённого мюзикла "Непотопляемая Молли Браун" (1964), принёсшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

В 1969 году Рейнольдс стала ведущей собственного одноимённого телевизионного шоу, за роль в котором в 1970 году она была номинирована на "Золотой глобус". Второй раз на "Золотой глобус" её номинировали в 1996 году за роль Беатрис Харрисон в фильме "Мать".

С 1999 по 2006 год Рейнольдс исполняла роль Бобби Адлер, мать Грейс, в телесериале "Уилл и Грейс". Она также сыграла роль Агаты Кромвелл в ряде телевизионных диснеевских фильмов "Город Хеллоуин".

В ноябре 2006 года актриса получила награду "За достижения всей жизни" в калифорнийском университете Чэпмен, а в мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете. В январе 2015 года Рейнольдс будет вручена почётная премия Гильдии киноактёров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

"Дебби" продолжала сниматься до последних дней своей жизни.





