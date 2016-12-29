Полиция США нашла женщину, которая пропала 35 лет назад – живой и невредимой

Полиция возбудила уголовное расследование в отношении жительницы штата Нью-Гэмпшир Дениз Боден, которую ее семья в последний раз видела в 1981 году – 35 лет тому назад.

Об этом пишет в четверг, 29 декабря, британский таблоид The Daily Mail.

Когда 23-летняя Дениз исчезла вместе со своим бойфрендом, 37-летним Робертом Эвансом, и новорожденной дочерью, родственники решили, что эта пара бежала из города в связи с финансовыми проблемами, и с тех пор родные ничего о них не слышали.

Имя Дениз Боден было внесено в список пропавших людей, который составляет Национальный центр уголовной информации.

Однако в минувший вторник поступила информация о том, что ее 36-летняя дочь жива и здорова. Полиции также известно местонахождение 72-летнего Роберта Эванса, сообщает издание.

Правоохранительные органы не сообщают подробностей, обещая раскрыть их в течение ближайших недель.