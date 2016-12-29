Reuters: США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции

Власти США депортируют из страны 35 российских дипломатов и закрывают два жилых комплекса дипломатической миссии РФ, расположенных в штатах Нью-Йорк и Мэриленд – в ответ на "притеснения" в отношении американских дипломатов со стороны Кремля , названные "не соответствующими дипломатической практике".

Об этом пишет в четверг, 29 декабря, новостное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, имя которого издание не называет.

Согласно информации источника, россиянам, проживающим в Вашингтоне и Сан-Франциско, выделено на сборы 72 часа, после чего они обязаны покинуть американскую территорию. Вход в здания будет закрыт для них в пятницу, 30 декабря, после 12:00 по местному времени.

В этом же тексте утверждается, впрочем, что экстрадиция стала частьтю ответа Вашингтона на кибератаки российских хакеров.

Ранее в этот день министерство финансов США ввело новые санкции против сотрудников ФСБ России и Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – в связи с хакерскими атаками с целью повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении минфина США со ссылкой на соответствующий указ американского президента, пишет новостное агентство ТАСС.

Кроме того, планируются "некие тайные меры", о которых общественности объявлено не будет.

В конце ноября президент США Барак Обама провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил: после его личной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Россия прекратила попытки повлиять на ход президентских выборов.

По словам американского лидера, он призвал Путина прекратить вмешательство в этот процесс и пригрозил "серьезными последствиями", после чего взломы прекратились. Отвечая на вопрос журналиста, был ли президент России напрямую причастен к хакерской атаке на серверы Демократической партии, Обама заявил: "В России не так много вещей происходят без ведома Владимира Путина".

Позицию Обамы относительно вмешательства России в выборы президента поддержали ФБР и Управление национальной разведки (DNI), а также ЦРУ.

18 декабря газета The New York Times сообщила, что сотрудники американской разведки и помощники президента США разработали и предложили Бараку Обаме целый ряд ответных мер на кибератаки. В частности, в публикации говорилось о возможном "блокировании тайных счетов в банках Европы и Азии", принадлежащих доверенным лицам руководства РФ.