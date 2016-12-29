Россиянин задержан в Таиланде за попытку взорвать банкомат

Гражданин России Константин Долгов задержан в Таиланде по подозрению в попытке взлома банкомата.

Согласно сообщению местной полиции, Долгова задержали в аэропорту Бангкока, он намеревался покинуть страну и вылететь в Казахстан, передает ТАСС.

Как сообщил на пресс-конференции представитель полиции Тханаят Вутичарастхаронг, россиянин подозревается в попытке взлома банкомата в районе курортного города Хуахин, причем весьма необычным способом. "Проделав отверстие в банкомате, он намеревался заполнить его газом и кислородом, а затем взорвать", – сказал генерал-майор Вутичарастхаронг.

Местные жители застали Долгова за процессом взлома, и он вынужден был скрыться. Позднее полицейские обнаружили арендованный и брошенный им автомобиль, а также необходимое для взлома оборудование, включая баллоны с газом.

По словам Вутичарастхаронга, россиянин свою вину не отрицает. В посольстве РФ в Таиланде ТАСС подтвердили получение от местной полиции информации о задержании российского гражданина.