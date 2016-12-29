Президент Филиппин заявил, что однажды выбросил человека из вертолета, и готов сделать это снова

Президент Филиппин Родриго Дутерте, недавно заявивший, что лично убивал подозреваемых в преступлениях, пригрозил коррумпированным чиновникам, что лично выбросит их в воздухе из вертолета, подчеркнув, что однажды уже это сделал, и готов повторить, сообщает Reuters.

Дутерте уточнил, что когда-то, еще занимая должность прокурора, он выбросил из вертолета китайца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве.

Эта угроза из уст Дутерте прозвучала спустя несколько недель после того, как президент заявил, что в период работы мэром Давао он лично участвовал в патрулировании улиц и убивал подозреваемых в совершении преступлений, связанных с наркоторговлей.

Родриго Дутерте известен скандальными заявлениями и использованием крепких выражений в своих политических речах. Он призывал филиппинцев убивать наркоторговцев и даже обещал убить собственных детей, если они попробуют наркотики. По данным международных правозащитных организаций, с момента прихода к власти Дутерте на Филиппинах были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе на этапе расследования преступлений в этой сфере.