В результате взрыва во время боксерского матча на Филиппинах ранены 27 человек

В результате взрыва в городе Хилонгос на филиппинском острове Лейте пострадали по меньшей мере 27 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил губернатор провинции Лейте Доминико Петилла.

Как передает Philippine Daily Inquirer, взрыв произошел вечером в среду, 28 декабря, в городском парке во время боксерского матча, проходившего в рамках ежегодного католического фестиваля.

Некоторые местные СМИ сообщают о том, что в результате взрыва есть погибшие, однако официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Полиция ведет расследование инцидента.