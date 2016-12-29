29 декабря 2016 г.
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В мире

В результате взрыва во время боксерского матча на Филиппинах ранены 27 человек

время публикации: 03:55 | последнее обновление: 04:08 блог версия для печати фото
В результате взрыва во время боксерского матча на Филиппинах ранены 27 человек

В результате взрыва в городе Хилонгос на филиппинском острове Лейте пострадали по меньшей мере 27 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил губернатор провинции Лейте Доминико Петилла.

Как передает Philippine Daily Inquirer, взрыв произошел вечером в среду, 28 декабря, в городском парке во время боксерского матча, проходившего в рамках ежегодного католического фестиваля.

Некоторые местные СМИ сообщают о том, что в результате взрыва есть погибшие, однако официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Полиция ведет расследование инцидента.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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