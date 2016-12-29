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В МИД России возмущены карикатурой в Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154

время публикации: 01:46 | последнее обновление: 02:15 блог версия для печати фото
В МИД России возмущены карикатурой в Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную катастрофе самолета Ту-154 министерства обороны РФ.

Как передает РИА Новости, карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к картинке гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение по поводу публикации карикатуры.

"Это полная аберрация сознания и утрата человеческого достоинства", – заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

По его словам, "кощунственными карикатурами" представители СМИ "утратили человеческое достоинство, вычеркнули себя из рядов журналистов и из числа цивилизованных людей", пишет "Российская газета".

С крайне резкой критикой карикатуры выступили также официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Самолет Ту-154 минобороны РФ, следовавший в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. В результате катастрофы погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза").

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