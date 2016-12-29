В убийстве 10-летнего мальчика в Москве подозревается его брат

Сотрудники московской полиции в среду, 28 декабря, задержали 17-летнего юношу по подозрению в убийстве десятилетнего брата, передает РИА Новости.

Тело задушенного мальчика было обнаружено накануне вечером в квартире дома на Ломоносовском проспекте, на юго-востоке российской столицы.

По словам представителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Подробности происшедшего не сообщаются.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.