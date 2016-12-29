29 декабря 2016 г.
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В мире

Предварительные итоги расследования крушения Ту-154: версия теракта исключена

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:44 блог версия для печати фото
Схема места катастрофы по данным МО РФ

В четверг, 29 декабря, в московском офисе агентства ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 около Сочи, помощи пострадавшим и семьям погибших.

В конференции приняли участие председатель комиссии, министр транспорта Максим Соколов, замминистра обороны Николай Панков, первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян, замминистра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов, а также глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

Катастрофа самолета Ту-154, принадлежащего министерству обороны РФ, произошла 25 декабря. Погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, журналисты (сотрудники "Первого канала", "Звезды", НТВ), глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова.

На конференции было заявлено, что комиссия рассматривает "около семи" версий катастрофы Ту-154, приоритетной нет. Представитель минобороны заявил, что версия теракта исключена. Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет. Комиссия рассчитывает установить причину крушения Ту-154 в течение месяца.

Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена. На поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета и 19 тел погибших. Поиски продолжаются. На данный момент в районе катастрофы находятся 18 кораблей и плавсредств. Проводится работа по поиску и идентификации погибших.

Найдены и подняты на поверхность все бортовые самописцы. Журналистам разъяснили, что на Ту-154 всего два "черных ящика". Расшифровку данных планируется завершить до 30 января.



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