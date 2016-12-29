29 декабря 2016 г.
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В мире

Основная фаза поисково-спасательной операции в Черном море завершена

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
Сочи (архив)

Большая часть фрагментов упавшего в Черное море российского самолета Ту-154 найдена и поднята на поверхность. Таким образом завершена основная часть поисково-спасательной операции на месте крушения авиалайнера, сообщает РИА Новости.

Все найденные обломки находятся на специальной площадке, где специалисты будут проводить "выкладку" самолета.

Спасатели нашли тела 19 погибших. 17 из них уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы. У 105 родственников погибших взяты необходимые для экспертизы пробы биологического материала.

Группа кораблей, которая была задействована в поисковых работах и мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

В результате катастрофы самолета минобороны РФ Ту-154, следовавшего в Сирию, погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза").



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