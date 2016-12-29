В Бразилии исчез греческий посол: он не выходит на связь три дня

59-летний Кириакос Амиридис, глава греческого посольства в Бразилии, бесследно исчез три дня тому назад, в так называемый День подарков, следующий за наступлением Рождества, и с тех пор его никто не видел.

Об этом сообщает в четверг, 29 декабря, бразильское издание Folha со ссылкой на официальное подтверждение национальной гражданской полиции Бразилии.

Данное дело поручено вести сотрудникам Отдела по расследованию убийств. Греческие дипломаты в Рио-де-Жанейро не имеют сведений о местонахождении посла, посольство Греции официально не комментирует эту информацию, которая передана в Афины.

Согласно данным агентства, в последний раз греческого посла, который возглавил дипломатическую миссию в январе текущего года, видели вечером в понедельник, однако даже эта информацию пока не подтверждена.