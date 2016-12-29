29 декабря 2016 г.
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Президент РФ подписал "закон садистов" – о порядке избиения заключенных

время публикации: 20:39 | последнее обновление: 20:39 блог версия для печати

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, вносящий поправки в документы под названием "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Об этом сообщается в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации. Данные нововведения, которые оппозиционная пресса уже окрестила "законом садистов", детально описывают применение сотрудниками ФСИН физической силы и оружия в отношении заключенных.

В этом законе, которые был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года, говорится следующее: "Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом".

Согласно данному документу, "сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим законом и другими федеральными законами".

После внесения в Госдуму документ, разработанный в правительстве РФ, вызвал негативные отзывы в СМИ и критику со стороны правозащитников. Первое чтение законопроект прошел в такой спешке, что в него не успели внести согласованные с правозащитниками коррективы. Ко второму чтению он претерпел значительные изменения, напоминает сайт NEWSru.com.

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