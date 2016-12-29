Трамп: "В ООН несправедливо относятся к Израилю"

Избранный президент США Дональд Трамп подверг резкой критике отношение институтов ООН к Израилю и назвал его несправедливым.

Беседуя с журналистами во Флориде после телефонного разговора с Бараком Обамой и через несколько часов после выступления государственного секретаря Джона Керри, Трамп заявил: "Израиль более двадцати раз становился объектом выговоров со стороны в ООН, в то время, как страшные государства, где к людям относятся совершенно бесчеловечно ни разу не критиковались в ООН".

Отвечая на вопрос, должен ли Израиль прекратить строительство в поселениях Иудеи и Самарии, Трамп ответил лишь, что он "является горячим сторонником Израиля".

Избранный президент США раскритиковал деятельность ООН в целом: "Вместо того, чтобы решать проблемы, эта организация создает их. Если бы ООН реализовывала свой потенциал, это была бы крайне полезная и эффективная структура, а в том виде, в котором она существует сегодня является просто разбазариванием времени и денег.

Дональд Трамп отказался как бы то ни было комментировать выступление Джона Керри, заявив лишь, что "эта речь говорила сама за себя".

За несколько часов до выступления Керри, Дональд Трамп опубликовал своем микроблоге в социальной сети Twitter следующий текст: "Я делаю все возможное, чтобы нейтрализовать подстрекательские заявления президента О. и преодолеть чинимые им препятствия, но переходный процесс не будет плавным. Мы не можем продолжать относиться к Израилю с тем же явным пренебрежением и неуважением. Они привыкли считать его лучшим другом, но это уже не так. Начало положила эта ужасная сделка с Ираном, а теперь вот это (голосование в Совбезе ООН – прим.ред.). Решительно станем на сторону Израиля, 20 января уже близко!"