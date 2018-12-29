Жаир Болсонару вручил Нетаниягу высший почетный орден Бразилии

В пятницу, 28 декабря, в форте Копакабана в Рио-де-Жанейро состоялась встреча Биньямина Нетаниягу с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает пресс-служба израильского премьер-министра.

По окончании встречи лидеров за закрытыми дверями к ним присоединились министр иностранных дел Эрнесто Араужо, министр обороны Фернандо Азеведо Силва, министр финансов Пауло Гуэдес, конгрессмены и сын избранного президента, Эдуардо Болсонару.

Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере экономики, безопасности, управления водными ресурсами, сельского хозяйства, технологий и других областях.

Жаир Болсонару вручил премьер-министру Биньямину Нетаниягу высший национальный почетный орден Бразилии, кавалерами которого являются президент США Дуайт Эйзенхауэр и королева Великобритании Елизавета Вторая.

Президент Болсонару принял приглашение премьер-министра Нетаниягу посетить Израиль.

Премьер-министр Нетаниягу заявил: "Мой друг президент Жаир Болсонару, я благодарю вас за очень теплый прием. Это первый в истории визит главы израильского правительства в Бразилию. Трудно поверить, что до этого у нас не было таких связей. Наше братство, связь между нами реальны, что может привести нас к большим высотам. Израиль – земля обетованная, Бразилия – страна возможностей. Вам дано руководство этой страной, чтобы реализовать эти возможности.

Мы хотим быть вашими партнерами, и считаем, что наше сотрудничество может принести пользу нашим народам в экономике, в создании рабочих мест, в безопасности, в сельском хозяйстве, в управлении водными ресурсами, в промышленности, во всех сферах. Поэтому в качестве первого шага в реализации этого партнерства я пригласил президента Болсонару посетить Израиль, и он принял приглашение. Ему будет оказан прием как большому другу, как союзнику, как брату".

Премьер-министр добавил: "Мы создаем альянс с огромной державой, население которой составляет почти четверть миллиарда человек, которая открывает новую страницу в отношениях с нами. Это сотрудничество принесет пользу и гражданам обеих стран во многих сферах, и международному статусу Израиля. Думаю, что это еще одно подтверждение того, что Израиль является растущей мировой державой".





