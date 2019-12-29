Нападение на синагогу в Монси: обнародовано имя преступника

Американские СМИ обнародовали имя преступника, совершившего накануне вечером нападение на прихожан синагоги "Нецах Исраэль" (она же "синагога рабби Роттенберга) в городе Монси, штат Нью-Йорк, США, во время празднования Хануки: Томас Графтон, 37 лет – житель города Гринвуд-Лейк, округ Ориндж.

Он находился за рулем автомобиля модели Nissan Sentra и был задержан полицейскими города Рамапо, округ Рокленд, на мосту Джорджа Вашингтона в Гарлеме – около 23:45 по времени Восточного побережья США.

Задержание было проведено без осложнений, о чем, в частности, пишет в воскресенье, 29 декабря, сайт новостной службы CNN со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нью-Йорка.

Во время нападения в синагоге находились более ста человек, а раввин, который вел церемонию, зажигал седьмую свечу. Согласно данным статистики, в округе Рокленд, где было совершено это преступление, проживает самая многочисленная еврейская община штата: более 30% жителей – евреи, хасиды Вижниц и Сатмар. .

В результате действий преступника пострадали не менее 15 человек – местные хасиды, о чем сообщил Совет по связям с общественностью ортодоксальных еврейских общин региона Хадсон-Вэлли на своей странице в социальной сети Twitter.

Двое пострадавших были доставлены в больницу "Добрый Самаритянин", трое других – в медицинский центр Уэстчестер.В числе госпитализированных – трое сыновей раввина Роттенберга, Хаим, Меир и Шломо, а также раввин Йосеф Найман.

Состояние двух пострадавших медики оценивают как критическое, уточнил в интервью изданию Йоси Гестетнер, один из основателей Совета.

Согласно опубликованной ранее информации, инцидент произошел вечером в субботу, 28 декабря, примерно в 22:00. Темнокожий мужчина, вооруженный ножом модели мачете, ворвался в помещение синагоги и принялся наносить удары находившимся там людям.

На воскресной пресс-конференции в Монси губернатор штата Эндрю Куомо назвал данное преступление "актом внутреннего терроризма" и утверждал, что государство "солидарно со всеми членами еврейской общины".