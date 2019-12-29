Нападение в синагоге в Монси, не менее 15 пострадавших

Темнокожий мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на людей в синагоге "Нецах Исраэль" (она же "синагога рабби Роттенберга) в городе Монси (штат Нью-Йорк, США), где проходило празднование Хануки.

В результате нападения пострадали не менее 15 человек, сообщает сайт vosizneias.com. Пятеро раненых госпитализированы, один из них в критическом, двое в тяжелом состоянии. Еще десяти пострадавшим госпитализация не потребовалась, медики оказали им помощь на месте происшествия.

В числе госпитализированных три сына раввина Роттенберга - Хаим, Меир и Шломо, а также раввин Йосеф Найман. Имя пятого пока не публикуется.

Нападавший скрылся на автомобиле Nissan Sentra, и после преследования он был задержан на Манхеттэне.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел вечером в субботу, 28 декабря, примерно в 22:00. Темнокожий мужчина, вооруженный мачете, вошел в помещение синагоги и начал наносить удары находившимся там людям.

Пострадавшие являются членами ультраортодоксальной общины города.

Личность нападавшего установлена.

Задержан для допроса отец подозреваемого.

Город Монси расположен в округе Рокленд, примерно в 50 км от Нью-Йорка. В нем проживают около 22 тысяч человек. Многочисленная еврейская община в этом городе является в основном ультраортодоксальной, состоящей из хасидов Вижниц и Сатмар.

Информация уточняется.