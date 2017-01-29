В баварском городе обнаружены мертвыми шесть молодых людей

Житель немецкого города Арнштейн обнаружил в садовом домике на своем участке тела шестерых молодых людей.

Сайт Spiegel цитирует сообщение пресс-службы правоохранительных органов, в котором говорится, что накануне вечером дочь и сын владельца дома встретились в беседке со своими друзьями. Утром следующего дня, волнуясь, что дети не вернулись домой и не отвечают на звонки, мужчина пошел в беседку, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Но было уже поздно.

Всем погибшим от 18 до 19 лет.

Представители полиции сообщили, что пока невозможно сделать выводы о том, что стало причиной смерти молодых людей. Однако в сообщении подчеркивается, что "в данный момент нет никаких улик, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти".