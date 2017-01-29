Боевые действия в украинском городе Авдеевка: есть жертвы

В ходе боевых действий на востоке Украины погибли трое украинских военнослужащих, еще один был ранен. Столкновения произошли городе Авдеевка , находящемся под контролем украинских властей. Сепаратисты начали артиллерийский обстрел украинских позиций, после чего предприняли штурм, который оказался неудачным.

Об этом пишет в воскресенье, 29 января, новостной портал "Медуза" со ссылкой на представителя минобороны Украины Александра Мотузяника.

В ходе боевых действий под Авдеевкой получили ранения двое мирных жителей, а город оказался обесточен.

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики, в свою очередь, сообщают об артиллерийских обстрелах и попытке наступления украинских военных в районе Авдеевки.

Эдуард Басурин, один из руководителей местных вооруженных формирований заявил, что атака была остановлена ответным огнем "народной милиции ДНР", после чего по отступающим украинским военнослужащим открыли минометный огонь «предположительно боевики "Правого сектора".

По утверждению Басурина, погибли девять украинских военнослужащих погибли и 15 других получили ранения различной степени тяжести. О потерях со стороны сепаратистов он не сообщил.

В этой статье также сообщается, что в населенном пунтке Макеевка, расположенном под Донецком, на подконтрольной сепаратистам территории, попала под обстрел украинских военных съемочная группа российского телеканала НТВ, о чем рассказал сотрудник канала Даниил Левин.