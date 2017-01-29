29 января 2017 г.
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В мире

Трюдо предложил беженцам ехать в Канаду

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати

Глава канадского правительства Жюстен Трюдо заявил, что Канада готова принимать беженцев независимо от их вероисповедания.

Трюдо написал в субботу в своем Twitter: "Те, кто подвергается преследованиям, кому грозит террор и война, Канада примет вас независимо от вашего вероисповедания. Разнородность – наша сила".

Этот твит Трюдо стал реакцией на указ президента США Дональда Трампа, приостанавливающий прием беженцев и ограничивающий на 90 дней въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением.

Действие указа, подписанного Трампом в пятницу, было приостановлено американским судом.



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